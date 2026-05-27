Карпин о матчах с Египтом и Буркина-Фасо: «Сыграют практически одни и те же футболисты, возможно. На восстановление есть почти неделя»

— Как планируете распределять силы? Условно: 11 игроков сыграют с Египтом, другие 11 — с Буркина-Фасо, и микс — с Тринидадом и Тобаго.
— Нет, такого разделения точно не будет. Для этого нужно было бы вызывать 33 футболиста. К тому же с Египтом мы играем 28-го числа, а с Буркина-Фасо — 5-го. На восстановление есть почти неделя. Поэтому, возможно, в первой и второй игре сыграют практически одни и те же футболисты.
— Как тяжелые погодные условия в Каире повлияют на стиль игры? Обещают +30 и высокую влажность.
— Надеюсь, никак. Хочется видеть ту игру, к которой мы стремимся — вне зависимости от погоды.
— То есть будет высокий прессинг?
— Ну да. Тем более в товарищеских матчах сейчас по восемь замен можно делать, если обе стороны договорятся. Смысла беречься нет: устал кто-то, не выдерживает этих условий — всегда можно попросить замену, — сказал Карпин.