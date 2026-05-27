Илья Вахания: «Прилипать к Кордобе нельзя — даже самым мощным защитникам. Он развернет любого»

Защитник «Ростова» Илья Вахания в интервью Спортсу«рассказал, как противодействовать форварду “Краснодара” Джону Кордобе.

— В «Краснодаре» есть две суперзвезды — Кордоба и Сперцян. Кто впечатляет больше?

— Они разные и, скорее, дополняют друг друга. Сперцян — плеймейкер, который ведет игру. Кордоба — тот человек, который может все сам решить, если игра идет не по плану.

В последнем матче против «Краснодара» я в концовке играл центральным защитником и пару раз действовал против Кордобы. Он мощнее меня, для него габариты соперника не так важны — он любого может развернуть, поэтому я старался не приклеиваться. Пусть лучше сам разворачивается, а я буду всегда перед ним, держать его под прессингом — помешаю пройти дальше.

— Это твой личный анализ или установка тренера?

— Нам перед каждой игрой с «Краснодаром» говорили, что прилипать к Кордобе нельзя — даже самым мощным защитникам. Потому что он развернет любого.

Я держался от него еще дальше (рост Вахании — 180 см, вес — 74 кг; рост Кордобы — 188 см, вес — 85 — Спортс«“), — сказал Вахания.

