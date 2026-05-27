Карпин об Ибрагимове и Данилове в сборной: «Игровое время, наверное, найдется. У нас длинный сбор — три игры»

В ближайшие дни Россия сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго.
— Как принималось решение пригласить Ибрагимова?
— Обсуждали с тренерами сборных младших возрастов его кандидатуру. Решили на него посмотреть в первой сборной, познакомиться.
— Почему решили вызвать его именно сейчас?
— У нас длинный сбор — три игры. Времени ознакомиться предостаточно. Игровое время тоже, наверное, найдется.
Когда короткий сбор и за семь дней два матча играем, у нас особо нет времени ни потренироваться, ни поговорить. Сейчас оно есть. Поэтому решили использовать эту возможность для ознакомления с молодыми игроками.
Это касается и Данилова, который тоже вызывается впервые, — сказал Карпин.