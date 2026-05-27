«ЦСКА при Игдисамове может стать самым молодежным составом в РПЛ. Могут появиться новые самородки». Семенов об армейцах

39-летний специалист стал и.о. тренера армейцев в начале мая после отставки Фабио Челестини.
"В последних играх ЦСКА было очень много молодежи, и всегда хочется видеть новые лица — и как, если не так, заявить о себе? В принципе, команда даже с этой молодежью показывала неплохой футбол: в дерби и в последнем матче выиграли и справились с задачей.
Мне как болельщику было бы приятно понаблюдать за его [Игдисамова] работой. Так как он работал в молодежном составе, то думаю, знает людей, подходящих к дублирующему составу. Поэтому мне кажется, ЦСКА при Игдисамове может стать самым молодежным составом в РПЛ.
Их воспитанники всегда ведут команду, и под руководством этого тренера могут появиться новые самородки. Будет интересно за ним понаблюдать", — сказал экс-защитник сборной России.