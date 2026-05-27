Кандидат в президенты «Реала» Рикельме о 2 согласованных трансферах: «Ведется работа и над несколькими другими»

Кандидат в президенты «Реала» Энрике Рикельме рассказал о трансферных планах «Мадрида» на случай своего избрания в клубе.
— В предыдущем интервью вы упомянули, что два трансфера уже завершены…
— Два трансфера уже завершены, ведется работа и над несколькими другими — в рамках того же спортивного направления и в той же профессиональной структуре.
— Вам не кажется это необычным — оформить два трансфера без официального назначения спортивного директора или тренера?
— Я не говорю, что этих людей не существует. Просто решил пока не объявлять о них, потому что на данный момент хочу, чтобы основное внимание оставалось на социальном и институциональном аспекте проекта. Черед спортивной стороны придет позже, — сказал Рикельме.