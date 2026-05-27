«Шинник» планирует построить 12-тысячный стадион к 2030 году, сообщил губернатор: «Не только под стандарты РПЛ, но и под международные матчи»

— Есть планы поднять в Ярославле и футбол, чтобы «Шинник» вернулся в РПЛ?
— Конечно, есть такие планы. Но для этого нужно стадион построить. Чем мы и занимаемся.
— Прошлым летом появились слухи, что нынешний стадион «Шинник» планируется снести, а на его месте в центре Ярославля построят головной офис банка.
— Вы правильно сказали, что это слух. Это неправда. Там будет построен новый стадион. На том же месте, где находится нынешний стадион.
— Какие сроки строительства?
— К 2030 году. 12-тысячный стадион.
— То есть под стандарты РПЛ его будете строить?
— Не только под стандарты РПЛ, но и под международные матчи. 12 тысяч — достаточная для этого вместимость. В общем, будет новый современный стадион на том же месте, — сказал Евраев.
В прошедшем сезоне Лиги PARI «Шинник» занял 8-е место.