Футбол. Лига конференций
22:00
Кристал Пэлас
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.45
П2
4.15
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.27
П2
2.56
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

«Шинник» планирует построить 12-тысячный стадион к 2030 году, сообщил губернатор: «Не только под стандарты РПЛ, но и под международные матчи»

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев рассказал о планах «Шинника» построить новый стадион.

Источник: Спортс‘’

— Есть планы поднять в Ярославле и футбол, чтобы «Шинник» вернулся в РПЛ?

— Конечно, есть такие планы. Но для этого нужно стадион построить. Чем мы и занимаемся.

— Прошлым летом появились слухи, что нынешний стадион «Шинник» планируется снести, а на его месте в центре Ярославля построят головной офис банка.

— Вы правильно сказали, что это слух. Это неправда. Там будет построен новый стадион. На том же месте, где находится нынешний стадион.

— Какие сроки строительства?

— К 2030 году. 12-тысячный стадион.

— То есть под стандарты РПЛ его будете строить?

— Не только под стандарты РПЛ, но и под международные матчи. 12 тысяч — достаточная для этого вместимость. В общем, будет новый современный стадион на том же месте, — сказал Евраев.

В прошедшем сезоне Лиги PARI «Шинник» занял 8-е место.