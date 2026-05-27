Владелец «Акрона» об инфраструктуре: «Сосредоточились на академии и базе. Появятся деньги — построим новый стадион»

— Есть ли понимание возможностей построить в Тольятти стадион, соответствующий РПЛ?
— Конечно. Какой владелец футбольного клуба не мечтает о собственном стадионе? И какой город об этом не мечтает? Мы хотим его построить, но все непросто [из-за кризиса в экономике], поэтому сейчас сделали большую ставку на строительство собственной академии. В данный момент очень активно строим — до конца этого года возведем новый корпус площадью в 2,5 тысячи кв. м.
Сейчас восстанавливаем базу. У нас в планах появление там шести футбольных полей — трех из них в этом году. Также ремонтируем административно-бытовой корпус. Так что сосредоточились на академии и базе. Стадион тоже в планах есть, но пока не хотелось бы называть конкретных сроков. Надеюсь, что в среднесрочной перспективе.
— Место под стадион в Тольятти уже присмотрено?
— Бывший стадион «Торпедо» вместимостью 18 тысяч зрителей. Он очень старенький, аварийный. Когда дойдут руки и появятся деньги, мы его полностью снесем и построим новый стадион, — сказал Морозов.