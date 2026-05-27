Илья Вахания: «Тяжелее всего против Садулаева. Он может обыграть в любой момент — даже когда не ждешь»

— Против кого еще [помимо Кордобы] сложно играть?
— Мне тяжелее всего было против Садулаева. Он может обыграть в любой момент — даже когда не ждешь. В ситуации, когда никто не будет обыгрывать, пойдет в обводку. С ним сложно, концентрацию нужно держать до конца.
— Как сохранить хладнокровие и не выброситься на него?
— Не выбрасываться несложно. Я всегда жду первый шаг от нападающего. Просто есть такие ребята, которых это не смущает. Они не ждут твой первый шаг, а действуют сами. Лечи — как раз из таких, — сказал Вахания.
«Карпин требует сбрить усы». Интервью Вахании, который переходит из «Ростова» в «Краснодар».