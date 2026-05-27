Титов о Ливае: «Потенциально сильный нападающий. Просто ему нужны время и доверие»

— Этот «Спартак» способен в следующем сезоне замахнуться на чемпионство?
— Уверен, в «Спартаке» появятся летом новички. Однозначно нужно усиливать ряд позиций. Нужны более классные исполнители.
— Центральный нападающий?
— В том числе. Хотя по Ливаю могу сказать, что позавчера [против «Краснодара»] он провел свой лучший игровой отрезок в «Спартаке». Потенциально это сильный нападающий. Просто ему нужны время и доверие. Гарсия — настоящий атлет, цеплялся за все мячи, выигрывал всю борьбу. Молодец.
— А Угальде?
— Он все-таки не чистый нападающий. На эту роль по своему функционалу больше подходит именно Гарсия, — сказал Титов.
В 25 матчах минувшего сезона Мир РПЛ на счету форварда 5 голов и 3 ассиста.