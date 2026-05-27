Скалони о травме Месси перед ЧМ: «Первые новости не так уж плохи, понаблюдаем за ситуацией. Наша цель — привести его и других игроков в лучшую форму»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о повреждении Лионеля Месси перед ЧМ-2026.

Месси был заменен во втором тайме матча МЛС против «Филадельфии» (6:4). Пресс-служба «Интер Майами» сообщила, что у 38-летнего футболиста перегрузка из-за мышечной усталости в левом подколенном сухожилии.

"Мы заметили, что он попросил замену, потому что плохо себя чувствовал. Первоначальные новости не так уж плохи. Конечно, мы бы предпочли, чтобы с ним ничего не случилось. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Прежде всего, я думаю, они проведут тесты, чтобы подтвердить то, о чем говорят.

Конечно, нам бы хотелось, чтобы он приехал в оптимальной форме, но это не получится ни у него, ни у большинства игроков, у которых были проблемы. Они еще не восстановились полностью. Наша цель — привести их в лучшую форму", — сказал Скалони в интервью DSports.

Ранее Месси вошел в расширенную заявку сборной Аргентины на ЧМ-2026. Первый матч на турнире Аргентина проведет 17 июня против Алжира.