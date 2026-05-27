Мостовой о Дзюбе и Кокорине в РПЛ: «Однозначно нужны! Артем был одним из лучших в “Акроне”, Александр несколько лет провел в Европе. Не хочу советы давать, но все мои слова сбываются»

По окончании минувшего сезона 37-летний Дзюба покинул «Акрон», а 35-летний Кокорин — кипрский «Арис».
— Дзюба и Кокорин нужны кому‑нибудь в РПЛ?
— Однозначно! И тот, и другой. Артем, не забывайте, в «Акроне» был одним из лучших. И мы видим, что «Акрон» с ним и без него — это две разные команды. Хотя мы понимаем, что он не много двигается, не бегает, но выигрывает столько единоборств, скидывает, отдает. Я думаю, в любом случае он пригодился бы какой‑нибудь команде.
Кокорин несколько лет провел в Европе, да, пускай на Кипре — какая разница. И он помоложе, не забывайте. Александр здесь сам выбирает, в плане того, что была история. Он с ней всю жизнь будет жить. Я думаю, это сыграло огромную роль. Может, он не захочет вернуться — зачем?
— Каким бы клубам они подошли?
— Я не хочу советы давать. У нас же все в футболе разбираются, поэтому не буду. Но все мои слова, которые я говорил год‑два назад, все сбываются, — заявил Мостовой.