Тедеев мечтает поработать с Дзюбой в «Спартаке»: «Будет круто, если Артем перейдет — он сделает команду сильнее. А для меня это было бы великой историей»

— Дзюба «Акрон» тоже покинул. Что ему пожелаете?
— Для всего российского футбола будет круто, если Артем перейдет в «Спартак». Реально в это верю и убежден, что Дзюба сделает команду сильнее.
Артем — спартаковец до мозга костей по своему духу и пониманию футбола. Мечтаю, чтобы карьера Дзюбы завершилась в амбициозном клубе.
Даже если бы я остался в «Акроне», пожелал бы Артему двигаться дальше. Дзюба уже сделал для клуба то, что никогда в жизни больше не сделает ни один футболист. И такого уровня игрок, скорее всего, в «Акроне» тоже больше не появится.
— Вы говорили Дзюбе, что мечтаете о его переходе в «Спартак»?
— Да. Артем молча воспринимал мои слова. Но, думаю, он был бы счастлив, если бы появилась возможность вернуться в «Спартак».
— Думаете, еще поработаете с Дзюбой в связке тренер-игрок?
— Моя мечта, чтобы это случилось в московском «Спартаке». Для меня было бы великой историей поработать в таком клубе. Лучшее, что было в моей жизни — противостояния «Спартака» и «Алании».
Готов работать дальше. Хотелось бы попасть в интересный проект, который даст мне возможность реализоваться. Надеюсь, в ближайшее время найдется такой клуб.
— Были новость об интересе к вам со стороны «Пари НН».
— Из этого клуба лично мне или агенту никто не звонил. Возможно, это чьи-то домыслы или желания. Дыма без огня не бывает.
— В Первую лигу готовы пойти?
— Я приземленный человек. Важно, чтобы команда была с амбициями относительно своих перспектив и чтобы у меня была возможность принимать участие в жизнедеятельности академии.
Если это клуб Первой лиги, то важно ставить задачу повышения в классе с возможностью работать на благо клуба — развивать академию и молодых футболистов. Я показал, что у меня это получается, — сказал Тедеев.