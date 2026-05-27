Тедеев мечтает поработать с Дзюбой в «Спартаке»: «Будет круто, если Артем перейдет — он сделает команду сильнее. А для меня это было бы великой историей»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев заявил о желании поработать с Артемом Дзюбой в «Спартаке».

Источник: Спортс‘’

— Дзюба «Акрон» тоже покинул. Что ему пожелаете?

— Для всего российского футбола будет круто, если Артем перейдет в «Спартак». Реально в это верю и убежден, что Дзюба сделает команду сильнее.

Артем — спартаковец до мозга костей по своему духу и пониманию футбола. Мечтаю, чтобы карьера Дзюбы завершилась в амбициозном клубе.

Даже если бы я остался в «Акроне», пожелал бы Артему двигаться дальше. Дзюба уже сделал для клуба то, что никогда в жизни больше не сделает ни один футболист. И такого уровня игрок, скорее всего, в «Акроне» тоже больше не появится.

— Вы говорили Дзюбе, что мечтаете о его переходе в «Спартак»?

— Да. Артем молча воспринимал мои слова. Но, думаю, он был бы счастлив, если бы появилась возможность вернуться в «Спартак».

— Думаете, еще поработаете с Дзюбой в связке тренер-игрок?

— Моя мечта, чтобы это случилось в московском «Спартаке». Для меня было бы великой историей поработать в таком клубе. Лучшее, что было в моей жизни — противостояния «Спартака» и «Алании».

Готов работать дальше. Хотелось бы попасть в интересный проект, который даст мне возможность реализоваться. Надеюсь, в ближайшее время найдется такой клуб.

— Были новость об интересе к вам со стороны «Пари НН».

— Из этого клуба лично мне или агенту никто не звонил. Возможно, это чьи-то домыслы или желания. Дыма без огня не бывает.

— В Первую лигу готовы пойти?

— Я приземленный человек. Важно, чтобы команда была с амбициями относительно своих перспектив и чтобы у меня была возможность принимать участие в жизнедеятельности академии.

Если это клуб Первой лиги, то важно ставить задачу повышения в классе с возможностью работать на благо клуба — развивать академию и молодых футболистов. Я показал, что у меня это получается, — сказал Тедеев.