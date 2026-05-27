Сделка о покупке «Севильи» Рамосом сорвалась. Инвестфонд, который представляет Серхио, предложил приобрести 30 тысяч акций вместо 90 тысяч, обговоренных ранее

Ранее сообщалось, что экс-игрок сборной Испании и группа возглавляемых им инвесторов, включая брата Рамоса Рене, завершили процесс приобретения клуба за 450 млн евро.
Однако сегодня семьи, владеющие контрольным пакетом акций «Севильи», заявили о срыве переговоров с экс-защитником «Реала» и аргентинским инвестиционным фондом Five Eleven Capital о продаже клуба. В качестве причины срыва они назвали «существенное снижение» первоначального предложения, по которому было достигнуто предварительное соглашение, и «неплатежеспособность» покупателя.
Источники, участвовавшие в переговорах, сообщили агентству EFE, что этот «неожиданный поворот событий» произошел во время встречи, состоявшейся в среду утром в одном из отелей Севильи. Рамос и его адвокат Хулио Сенн «отозвали предложение, которое несколько месяцев назад получило одобрение продавцов», и переформулировали сделку, сделав ее «неприемлемой» по мнению нынешних мажоритарных акционеров.
«Они обязались купить 80 000 акций, но теперь хотели приобрести около 30 000 и сами принять участие в увеличении капитала, получив таким образом контроль над клубом с минимальными затратами», — заявили источники.
Стороны договорились о продаже «Севильи» примерно за 450 млн евро за вычетом чистого долга, оцениваемого примерно в 90 млн, но изменение условий сократило инвестиции до «примерно 100 миллионов», которые, по словам источников, теперь будут покрываться не компанией Five Eleven Capital, а семьей родом из Монтеррея.
Основные семьи-акционеры севильского клуба утверждают о «неплатежеспособности потенциальных покупателей проекта во главе с Рамосом. По словам тех же источников, они выразили намерение “начать планирование на следующий сезон”, ожидая возобновления других предложений о приобретении клуба.
Рамос является воспитанником «Севильи», он играл за клуб с 2003 по 2005 год, а также в сезоне-2023/24.