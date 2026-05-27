Карпин о сезоне «Краснодара»: «Если бы Ленини и Боселли забили “Динамо”, тогда бы вы что говорили? Вы так и оцениваете — забил или не забил»

«Быки» в 29‑м туре Мир РПЛ уступили бело-голубым со счетом 1:2, пропустив на первое место «Зенит». По итогам сезона «Краснодар» занял второе место в РПЛ.
— Как вам итоги чемпионата России? С какими эмоциями смотрели матч «Краснодар» — «Динамо»?
— Смотрел на игроков в первую очередь, как выглядит Осипенко, Тюкавин, Сергеев. Смотрел за этим.
— Ожидали, что «Краснодар» к концу чемпионата так физически просядет?
— Почему? Потому что проиграли «Динамо»? Если бы забили Ленини и Боселли, тогда бы вы что говорили?
— Ну они же не забили.
— Понятно. Поэтому вы так и оцениваете — забил или не забил, — сказал Карпин.