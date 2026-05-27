Анзор Кавазашвили: «Карседо сказал, что будет делать акцент на российских талантливых ребят — это приятно. Он единственный тренер-иностранец, кто согласился встретиться с комитетом ветеранов»

— Думаю, следующим шагом для «Спартака» станет борьба за чемпионство. После финального матча Кубка России позвонил кое‑каким руководителям «Лукойла», попросил, чтобы они сделали чествование команды, пригласили заслуженных спартаковских ветеранов. Мне сказали, что команда вернется из отпуска и вопрос будет решен.
— Заодно расскажете нынешнему поколению, как выигрывать чемпионат.
— Чтобы побеждать, тренер должен проработать хотя бы год. Ему нужно определиться с составом, звеньями игроков. К моему большому огорчению, в «Спартаке» тренеры подолгу не работали.
У Карседо после выигрыша Кубка России будет хорошая возможность задержаться в клубе, убрать балласт. Знаю, что «Спартак» смотрит на российских игроков из других клубов, чтобы пополнить состав. Это было бы здорово.
— Как вам спартаковский тренер?
— Мне очень понравился. Он единственный главный тренер из иностранцев, кто согласился встретиться с комитетом ветеранов «Спартака». Нас всего восемь человек. Когда мы пригласили Хуана Карлоса на встречу, он дал согласие. Конечно, были очень удивлены, потому что до него никто не хотел приходить.
Карседо в разговоре с нами сказал, что будет делать акцент на российских талантливых ребят. Это приятно было слышать. Дай бог, чтобы тренер оправдал надежды, чтобы он смотрел на «Спартак» не как потребитель, а как человек, который хочет делать свое дело с душой, — сказал Кавазашвили.