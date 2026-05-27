Фостер, Окон, Кабини, Масеко, Апполис, Мбокази, Маханя — в составе сборной ЮАР на ЧМ-2026

Сборная ЮАР огласила состав на чемпионат мира 2026 года.

Вратари: Ронвен Уильямс («Мамелоди Сандаунс»), Рикардо Госс («Сивелеле»), Сифо Шайн («Орландо Пайрэтс»).

Защитники: Хулисо Мудау («Мамелоди Сандаунс»), Олвету Маханя («Филадельфия»), Брэдли Кросс («Кайзер Чифс»), Табанг Матулуди («Полокване Сити»), Нкосинати Сибиси («Орландо Пайрэтс»), Обрей Модиба («Мамелоди Сандаунс»), Мбекезели Мбокази («Чикаго»), Име Окон («Ганновер»), Самукело Кабини («Мольде»).

Полузащитники: Тебохо Мокоена («Мамелоди Сандаунс»), Джейден Адамс («Мамелоди Сандаунс»), Талент Мбатха («Орландо Пайрэтс»), Яя Ситхоле («Тондела»).

Нападающие: Осуин Апполлис («Орландо Пайрэтс»), Чепанг Мореми («Орландо Пайрэтс»), Эвиденс Макгопа («Орландо Пайрэтс»), Лайл Фостер («Бернли»), Икраам Рейнерс («Мамелоди Сандаунс»), Релебохиль Мофокенг («Орландо Пайрэтс»), Темба Зване («Мамелоди Сандаунс»), Тапело Масеко (АЕЛ).

Сборная ЮАР сыграет в группе А с Мексикой, Южной Кореей и Чехией.