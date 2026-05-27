Ямаль вернулся на поле и тренируется с мячом. Вингер «Барсы» может пропустить 1−2 матча на ЧМ

18-летний футболист в апреле получил травму задней поверхности бедра, исполняя пенальти в 1-м тайме матча Ла Лиги против «Сельты» (1:0), и пропустил последний месяц сезона. Сообщалось, что Ламин пропустит матч сборной Испании с Кабо-Верде на ЧМ-2026 и может не сыграть с Саудовской Аравией.
Ямаль вернулся на поле и тренируется с мячом в последние дни своего пребывания на базе «Барсы» перед тем, как присоединиться к сборной Испании. После недель тренировок в тренажерном зале он добился прогресса в восстановлении.
Ламин чувствует себя хорошо, и медицинский персонал «Барселоны» доволен его прогрессом. Если не произойдет дальнейших осложнений, вингер должен сыграть на первом для себя чемпионате мира.
Испания начнет тренировочный сбор в эту субботу, 30 мая. Футболисты планируют вместе посмотреть финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом», в котором примут участие Фабиан Руис, Давид Райя и Микель Мерино.