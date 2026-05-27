Матч-центр
Хоккей
Футбол. Лига конференций
2-й тайм
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
1.12
X
7.25
П2
100.00
Футбол. Товарищеские матчи
28.05
Египет
:
Россия
П1
2.65
X
3.30
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
П1
2.37
X
3.35
П2
3.25
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Ямаль вернулся на поле и тренируется с мячом. Вингер «Барсы» может пропустить 1−2 матча на ЧМ

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль сделал еще один шаг к восстановлению от травмы.

18-летний футболист в апреле получил травму задней поверхности бедра, исполняя пенальти в 1-м тайме матча Ла Лиги против «Сельты» (1:0), и пропустил последний месяц сезона. Сообщалось, что Ламин пропустит матч сборной Испании с Кабо-Верде на ЧМ-2026 и может не сыграть с Саудовской Аравией.

Ямаль вернулся на поле и тренируется с мячом в последние дни своего пребывания на базе «Барсы» перед тем, как присоединиться к сборной Испании. После недель тренировок в тренажерном зале он добился прогресса в восстановлении.

Ламин чувствует себя хорошо, и медицинский персонал «Барселоны» доволен его прогрессом. Если не произойдет дальнейших осложнений, вингер должен сыграть на первом для себя чемпионате мира.

Испания начнет тренировочный сбор в эту субботу, 30 мая. Футболисты планируют вместе посмотреть финал Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом», в котором примут участие Фабиан Руис, Давид Райя и Микель Мерино.