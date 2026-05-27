Дивееву интересно сыграть против Салаха и Мармуша: «Это мировые звезды футбола. Люди играют в “Манчестер Сити” и “Ливерпуле”

— Карпин сказал, что футболисты поднывали. С каким настроением ты сюда ехал?
— Это дело каждого, мы прекрасно знали, что будет сбор. Сначала нам говорили, что с 28‑е по 9‑е число, но потом перенесли на 23‑е, узнали соперников. Прекрасно понимали, что после игры (чемпионата) тоже надо будет ехать в сборную.
— Что можешь сказать про соперника? Карпин сказал, что самая сильная сборная за последнее время.
— Наверное, да. Будет интересно сыграть с командой, которая отобралась на ЧМ. Будет интересно проверить свои силы, дадут ли нам играть, и как против них действовать в атаке.
— Против Салаха и Мармуша интересно сыграть?
— Конечно. Это мировые звезды футбола, хочется сыграть с ними. Люди играют в «Манчестер Сити» и «Ливерпуле». Это для всех футболистов интересно, — сказал Дивеев.