Тедеев о том, что причастен к критике селекции «Акрона» Дзюбой: «Наиглупейшее мнение. В России два игрока, которые могут сказать почти все: Артем и Акинфеев — легенды»

— После поражения от ЦСКА в шестом туре Дзюба раскритиковал селекцию «Акрона»: «Где футболисты, усиление? У нас другие задачи? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Мы не дадим этого сделать, но как играть, когда у нас выступают 17−19-летние». Чистяков (бывший спортивный директор «Акрона» — Спортс«“) намекнул: это могло быть сделано с вашей подачи.
— Наиглупейшее мнение. Оно унижает достоинство человека, сказавшего эти слова. Дзюба никогда не был ни от кого зависим и всегда говорил то, что считал нужным.
Возможно, в данной ситуации Артему не следовало высказываться в таком формате. Но в России сегодня всего два футболиста, которые могут сказать почти все: Дзюба и Акинфеев — легенды. У них колоссальнейший опыт нахождения внутри российской футбольной реальности и высокий уровень патриотической самоотдачи. Поэтому Дзюба и высказал свое мнение.
Очень глупо рассуждать, что Тедеев мог на это повлиять, когда я сам неоднократно заявлял, что есть проблемы. Мне не нужно было усиливать это мнение, используя Дзюбу в качестве инструмента, — заявил Тедеев.