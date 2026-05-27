Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.30
П2
2.95
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.35
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
0
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Тедеев о том, что причастен к критике селекции «Акрона» Дзюбой: «Наиглупейшее мнение. В России два игрока, которые могут сказать почти все: Артем и Акинфеев — легенды»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев ответил, был ли он причастен к критике клубной селекции со стороны экс-форварда клуба Артема Дзюбы.

Источник: Спортс‘’

— После поражения от ЦСКА в шестом туре Дзюба раскритиковал селекцию «Акрона»: «Где футболисты, усиление? У нас другие задачи? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Мы не дадим этого сделать, но как играть, когда у нас выступают 17−19-летние». Чистяков (бывший спортивный директор «Акрона» — Спортс«“) намекнул: это могло быть сделано с вашей подачи.

— Наиглупейшее мнение. Оно унижает достоинство человека, сказавшего эти слова. Дзюба никогда не был ни от кого зависим и всегда говорил то, что считал нужным.

Возможно, в данной ситуации Артему не следовало высказываться в таком формате. Но в России сегодня всего два футболиста, которые могут сказать почти все: Дзюба и Акинфеев — легенды. У них колоссальнейший опыт нахождения внутри российской футбольной реальности и высокий уровень патриотической самоотдачи. Поэтому Дзюба и высказал свое мнение.

Очень глупо рассуждать, что Тедеев мог на это повлиять, когда я сам неоднократно заявлял, что есть проблемы. Мне не нужно было усиливать это мнение, используя Дзюбу в качестве инструмента, — заявил Тедеев.