Бухаров о Семаке: «За восемь лет в “Зените” выиграл семь чемпионатов, тяжело такое повторить. Он умеет находить подход к звездам, за исключением Дурана»

«Зенит» под руководством Семака стал чемпионом России в этом сезоне.
— Все на своих местах. Я считаю, что все справедливо. «Зенит» отсиделся за спиной «Краснодара» — так многие говорят — и на финишной прямой вырвал чемпионство. Разочаровал «Краснодар»: не взяли трофеев. Для них, я думаю, сезон все равно удачный: в финале Кубка сыграли и боролись за чемпионство.
— Можно ли говорить, что сезон удачный, когда ноль трофеев?
— В моем понимании, если я попадаю в финал какого‑либо турнира — для меня это удачный сезон. Потому что это все‑таки финал. Они проиграли по пенальти в Кубке — это лотерея. Один удар решил, есть ли у тебя трофей или нет.
— Многие отмечают, что «Зенит» не показывал чемпионскую игру.
— Не знаю. Я в этом году съездил на стажировку к Сергею Богдановичу — мне очень понравилось, как он работает. Понравилось, как он нашел общий язык со звездами команды, как он выстраивает с ними отношения. Я был несколько дней: как раз они играли две встречи — с «Динамо» и «Локомотивом». Я глубоко был убежден, что они в этом году доведут дело до чемпионства. Потому что организация игры в обороне была очень хорошая, плюс они взяли Дивеева, который все наладил, организовал, — и они практически голов не пропускали.
— Семак — это самый сильный тренер внутри РПЛ?
— Я не знаю. Тренеры бывают разные: тактический, тренер‑психолог, авторитарный, умеющий договариваться с игроками. Если в глобальном смысле смотреть, все качества тренера брать, то, я думаю, да. За восемь лет в «Зените» он выиграл семь чемпионатов. Я думаю, тяжело кому‑то повторить такой результат. Для меня особенно ценно, что он умеет находить подход к звездам. За исключением Дурана. Все остальные игроки отрабатывают вложенные деньги, — сказал Бухаров.