Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.30
П2
3.10
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.35
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Бухаров о Семаке: «За восемь лет в “Зените” выиграл семь чемпионатов, тяжело такое повторить. Он умеет находить подход к звездам, за исключением Дурана»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Бухаров ответил на вопрос, считает ли Сергея Семака лучшим тренером РПЛ.

Источник: Спортс‘’

«Зенит» под руководством Семака стал чемпионом России в этом сезоне.

— Все на своих местах. Я считаю, что все справедливо. «Зенит» отсиделся за спиной «Краснодара» — так многие говорят — и на финишной прямой вырвал чемпионство. Разочаровал «Краснодар»: не взяли трофеев. Для них, я думаю, сезон все равно удачный: в финале Кубка сыграли и боролись за чемпионство.

— Можно ли говорить, что сезон удачный, когда ноль трофеев?

— В моем понимании, если я попадаю в финал какого‑либо турнира — для меня это удачный сезон. Потому что это все‑таки финал. Они проиграли по пенальти в Кубке — это лотерея. Один удар решил, есть ли у тебя трофей или нет.

— Многие отмечают, что «Зенит» не показывал чемпионскую игру.

— Не знаю. Я в этом году съездил на стажировку к Сергею Богдановичу — мне очень понравилось, как он работает. Понравилось, как он нашел общий язык со звездами команды, как он выстраивает с ними отношения. Я был несколько дней: как раз они играли две встречи — с «Динамо» и «Локомотивом». Я глубоко был убежден, что они в этом году доведут дело до чемпионства. Потому что организация игры в обороне была очень хорошая, плюс они взяли Дивеева, который все наладил, организовал, — и они практически голов не пропускали.

— Семак — это самый сильный тренер внутри РПЛ?

— Я не знаю. Тренеры бывают разные: тактический, тренер‑психолог, авторитарный, умеющий договариваться с игроками. Если в глобальном смысле смотреть, все качества тренера брать, то, я думаю, да. За восемь лет в «Зените» он выиграл семь чемпионатов. Я думаю, тяжело кому‑то повторить такой результат. Для меня особенно ценно, что он умеет находить подход к звездам. За исключением Дурана. Все остальные игроки отрабатывают вложенные деньги, — сказал Бухаров.