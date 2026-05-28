Бараса о том, что «Крыльев» не будет в новом сезоне РПЛ: «Федорищев такого не допустит, это бред. Болельщики не простят никогда в жизни»

Ранее Telegram‑канал «Комментач» сообщал, что на самарцев могут наложить запрет на регистрацию игроков из‑за того, что клуб якобы не расплатился с «Зенитом» по трансферу Ивана Сергеева. По данным источника, «Крылья» также рискуют лишиться возможности заявить команду на сезон‑2026/27. При этом самарский клуб уже получил лицензию РФС для участия с следующем сезоне РПЛ.
"Первый раз такое слышу. Это бред, конечно.
Губернатор [Федорищев] такого не допустит, 100%. Болельщики не простят никогда в жизни, если такое когда‑то случится. Видимо, недруги распространяют!" — сказал Бараса.
По итогам завершившегося сезона Мир РПЛ «Крылья Советов» заняли 11‑е место в турнирной таблице.