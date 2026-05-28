Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.30
П2
3.10
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.35
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Ираола выбрал не «Милан», а «Кристал Пэлас». Тренер не убежден в перспективности проекта «россонери», считает его сложным — команду нужно строить с нуля (La Gazzetta dello Sport)

Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола решил перейти не в «Милан», а в «Кристал Пэлас».

Ранее сообщалось, что «россонери» предложили 43-летнему испанцу контракт на 3 года и 4 млн евро за сезон. Позже стало известно, что миланцы и Андони согласовали срок контракта и зарплату, но тренер хочет больше узнать о проекте клуба, планах по трансферам и бюджете.

По данным La Gazzetta dello Sport, Ираола возглавит «Пэлас», и об этом, вероятно, будет объявлено уже в четверг. Он сменит покидающего клуб Оливера Гласнера.

Ираола был главным кандидатом для руководства «Милана», но его переход сорвался. Утверждается, что тренер не убежден в перспективности проекта, считает его очень сложным — команду нужно строить с нуля с новым руководством и игроками в лиге, в которой он никогда раньше не работал.

В то же время «Кристал Пэлас» предлагает ему возможность продолжить работу в Премьер-лиге, не переезжая с семьей из Англии, и выйти на трансферный рынок с амбициозным бюджетом. По некоторым сведениям, трансферный бюджет занявшего 15-е место в АПЛ клуба втрое превышает бюджет «Милана».

Даниэле Лонго утверждает, что Ираола еще не дал окончательный ответ «Милану». Но «россонери» считают, что тренер н будет придерживаться соглашения, достигнутого с «Кристал Пэлас», поскольку он предпочел бы остаться в Англии.