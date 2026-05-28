Капитан «Пэлас» Хендерсон о победе в ЛК: «У нас 60-я игра, а парни носятся по полю весь сезон — они меня поражают. Особенный вечер — воспоминания на всю жизнь»

«Орлы» победили «Райо Вальекано» в финале Лиги конференций и выиграли еврокубок в дебютном сезоне.
"Эти парня, честно говоря, поражают меня. Сегодняшний вечер особенный. Это наша 60-я игра [в сезоне], и они носятся весь сезон по полю. У нас были трудности, но в такие вечера, как этот, ребята показывают себя с лучшей стороны.
Это особенные моменты с особенными людьми. Это воспоминания на всю жизнь. Моя семья тоже здесь. Это невероятно. Я просто пытаюсь все это осмыслить", — сказал 29-летний англичанин в эфире TNT Sports.