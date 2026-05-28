«Батраков готов играть в серьезных европейских клубах. Круговой тоже — посмотрите на его преображение в ЦСКА. А Кисляк дрогнул, нужен еще год-два для подготовки». Григорян об игроках

"Батраков готов для игры в серьезных европейских клубах. Раньше я думал то же самое о Кисляке, но он показал себя уязвимым в концовке минувшего чемпионата России. Он как‑то дрогнул. Хотя это талантливый и ментально сильный парень, но ему, очевидно, нужен еще год или пара лет для подготовки к высшему уровню.
Обратите также внимание на преображение Кругового в ЦСКА. Он фантастически играет на нескольких позициях. У него феноменальная скорость при ювелирной точности передач, которой лично я от него не ожидал. Мне кажется, он как раз способен заиграть в очень серьезных европейских командах", — сказал Григорян.
В минувшем сезоне Мир РПЛ полузащитник «Локомотива» Батраков забил 13 голов и отдал 9 передач. На счету полузащитника ЦСКА Кругового 6 голов и 8 передач. У хавбека армейцев Кисляка 5 голов и 5 ассистов.