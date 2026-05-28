Робинсон о победе «Кристал Пэлас» в ЛК: «Видно доминирование АПЛ. Две английские команды уже выиграли еврокубок, еще один финал впереди»

«Кристал Пэлас» выиграл Лигу конференций, обыграв «Райо Вальекано» в финале со счетом 1:0. Ранее «Астон Вилла» победила «Фрайбург» в финале Лиги Европы (3:0). 30 мая «Арсенал» сыграет с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.
«Кристал Пэлас» был сильнее. Мы постоянно говорим об АПЛ как о сильнейшей лиге мира. Две английские команды уже выиграли еврокубок, и еще один финал впереди в субботу. Видно доминирование АПЛ.
«Пэлас» подходил к этому матчу фаворитом, но в первом тайме команда выглядела скованной и нервной. Такое ощущение, будто в перерыве Гласнер сказал им: «Вы сильнее их, поверьте в себя и навяжите свою игру», — и именно это они сделали. Их победе по сути ничего не угрожало", — сказал Робинсон.