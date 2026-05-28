«Бенфика» согласовывает с Силвой контракт по схеме «2+1». Тренер не отвечает «Фулхэму» на предложение о новом 3-летнем соглашении (Бен Джейкобс)

Ранее сообщалось, что португальский клуб договорился со специалистом о контракте. Главный тренер «Фулхэма» должен возглавить «Бенфику» после ухода Жозе Моуринью.
По данным инсайдера Бена Джейкобса, сейчас португальцы ведет продвинутые переговоры с Силвой, пытаясь согласовать с ним контракт по схеме «2+1».
Тренер прибыл в Лиссабон сегодня вечером для выступления, не связанного с переговорами с «Бенфикой». Однако агент Жорже Мендеш ведет прямые обсуждения с командой.
В это же время «Фулхэм» все еще ждет от специалиста официального подтверждения его будущего — предложение англичан о новом трехлетнем контракте рассматривается уже несколько месяцев.