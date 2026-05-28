Тренер «Райо» Перес о 0:1 в финале ЛК: «Когда видишь, как люди плачут, это морально опустошает. Нам всем тяжело, нужно справиться с этим»

"Сейчас нам всем тяжело, нужно справиться с этим. Когда видишь, как люди плачут [в раздевалке], это морально опустошает.
Я бы не хотел говорить о том, в чем мы были хуже, что не получилось — соперник был лучше.
У нас особенный коллектив — игроки действительно друзья, они уважают и любят друг друга, помогают друг другу. Они защищают и поощряют друг друга. Лучше проиграть с этими парнями.
Мое будущее? Неуместно говорить об этом сейчас. Это несправедливо", — сказал 38-летний тренер в эфире Movistar.
«Кристал Пэлас» взял Лигу конференций! Задушил скромный «Райо».