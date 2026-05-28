Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Египет
:
Россия
П1
2.50
X
3.30
П2
3.10
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
П1
2.37
X
3.35
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Гласнер о победе «Кристал Пэлас» в ЛК: «С первого дня мы настраивали игроков, что все возможно, если усердно работать. Считаю себя частью команды, в одиночку ничего не добьешься»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер высказался о победе команды в Лиге конференций.

Источник: Спортс‘’

«Орлы» обыграли «Райо Вальекано» (1:0) в финальном матче.

"Матч получился таким, как мы и ожидали, но, думаю, после перерыва мы провели невероятные 15 минут. В концовке мы очень хорошо оборонялись. Это фантастический вечер — игроки и болельщики заслужили его.

Я считаю себя частью этой команды. Как тренер, ты ничего не добьешься в одиночку. Тебе нужен отличный штаб и, прежде всего, нужны отличные игроки и люди. Именно такой у нас коллектив. Они всегда держатся вместе и много работают. С первого дня мы настраивали игроков, что все возможно, если усердно работать.

В конечном счете именно игроки должны воспользоваться тем, что им предлагают. В понедельник, кажется, в Лондоне было 34 градуса — я уходил около 17:00, а Жан-Филипп [Матета] и Митчелл только вернулись из криокамеры. Это показывает настрой игроков: они вкладывают в дело очень много, и именно поэтому мы смогли поднять над головой еще один трофей", — сказал Гласнер в интервью TNT Sports.