Дмитриев о «Спартаке»: «Очень хотелось бы выиграть чемпионат. Можем бороться за самые высокие места»

В минувшем чемпионате московский клуб занял 4-е место.
— Теперь нужно обязательно ставить задачу бороться за победу в чемпионате России в следующем сезоне?
— Не знаю, это не я задачи ставлю. Но, конечно, очень хотелось бы выиграть чемпионат. Будем стараться это сделать.
— Нынешний «Спартак» способен на это?
— Конечно, 100%. У нас хорошая команда, хороший тренерский штаб. Считаю, что мы способны на многое, можем бороться за самые высокие места.
— Что за четыре месяца работы в «Спартаке» привнес в команду Карседо?
— Наверное, большую сыгранность, командный настрой. У команды хорошее настроение внутри, все друг друга понимают. За счет этого выиграли Кубок, — сказал Дмитриев.