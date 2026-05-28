Карпин о матче с Египтом: «Самый сильный соперник за последние годы. Большой плюс — посмотреть наших игроков на их фоне»

Сегодня россияне сыграют с Египтом в товарищеском матче в Каире.
"Знаем про Египет все, что возможно, что в доступе. Посмотрели много матчей, где-то 50 на 50 играют и в 2, и в 3 центральных [защитника]. Как завтра выйдут, четкого понимания нет, это самое большое изменение. Много нюансов, деталей.
Это самый сильный соперник за последние годы, они готовятся к чемпионату мира. Все лучшие у них в составе, для нас большой плюс — посмотреть наших игроков на их фоне", — сказал Карпин.
