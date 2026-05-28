«Дзюбе уже трудно играть в командах, борющихся за медали. Потерял скорость, возраст берет свое». Тукманов о форварде

Последние два сезона 37-летний форвард провел в «Акроне» и на днях покинул тольяттинский клуб.
"Думаю, Дзюба подошел бы командам, которые идут в таблице РПЛ начиная с восьмого места и ниже. Он может помочь им своим мастерством, опытом, авторитетом.
Все качества, которые Артем наработал за свою долгую карьеру, он сохранил, но уже потерял скорость. Поэтому в командах, которые борются за медали, ему уже тяжело будет играть. Возраст берет свое", — сказал бывший вице‑президент РФС.
