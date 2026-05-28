Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.20
П2
3.10
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.35
П2
3.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2

Агент Дзюбы: «Отставка Тедеева внесла свой вклад в уход Артема из “Акрона”. У них отличные рабочие отношения»

Агент Артема Дзюбы рассказал, что повлияло на уход форварда из «Акрона».

Источник: Спортс‘’

«По поводу возвращения Дзюбы в “Спартак” — не готов комментировать. Все в работе, новости появятся — узнаете.

Влияние отставки Тедеева на решение Артема не оставаться в «Акроне»? Здесь все в комплексе. Тренер и работа с ним — важная часть для любого футболиста. У Артема сложились отличные рабочие отношения с Тедеевым, и отставка внесла свой вклад в уход Дзюбы.

Но главное — уходить на пике. Артем дал клубу все, что мог, и клуб дал все ему. Расстались спокойно, красиво, по обоюдному согласию, без претензий. Отставка — один из кирпичиков этого решения, но не решающий.

Артем не раз выражал сожаление об уходе Тедеева — и публично, и в частных разговорах. На мой субъективный взгляд, это решение не дало нового импульса. Но клуб решил так — значит, так решил. Задачу выполнили.

Тедеев найдет работу в ближайшее время — он хороший, перспективный тренер. А с Артемом посмотрим — появятся конкретные варианты, тогда и определимся", — сказал Леонид Гольдман.