Агент Дзюбы: «Отставка Тедеева внесла свой вклад в уход Артема из “Акрона”. У них отличные рабочие отношения»

«По поводу возвращения Дзюбы в “Спартак” — не готов комментировать. Все в работе, новости появятся — узнаете.
Влияние отставки Тедеева на решение Артема не оставаться в «Акроне»? Здесь все в комплексе. Тренер и работа с ним — важная часть для любого футболиста. У Артема сложились отличные рабочие отношения с Тедеевым, и отставка внесла свой вклад в уход Дзюбы.
Но главное — уходить на пике. Артем дал клубу все, что мог, и клуб дал все ему. Расстались спокойно, красиво, по обоюдному согласию, без претензий. Отставка — один из кирпичиков этого решения, но не решающий.
Артем не раз выражал сожаление об уходе Тедеева — и публично, и в частных разговорах. На мой субъективный взгляд, это решение не дало нового импульса. Но клуб решил так — значит, так решил. Задачу выполнили.
Тедеев найдет работу в ближайшее время — он хороший, перспективный тренер. А с Артемом посмотрим — появятся конкретные варианты, тогда и определимся", — сказал Леонид Гольдман.