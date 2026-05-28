Карпин о том, что Италия вне ЧМ из-за обилия иностранцев в Серии А: «А разве в АПЛ не одни легионеры играют? Не в этом причина»

— Как относитесь к мнению, что Италия не вышла на третий чемпионат мира подряд из-за того, что в Серии A играют одни легионеры?
— А разве в чемпионате Англии не одни легионеры играют? За победу в АПЛ борются «Арсенал» и «Манчестер Сити» — сколько там англичан? Ну, три или четыре на две команды. Вот и ответ.
Так что не в этом причина провала итальянцев, — сказал Карпин.
