Точилин о «Динамо» при Шварце: «Моментами было неплохо. Руководители клуба посчитали, что Сандро удачно поработал. Давать прогнозы тяжело»

При немце бело-голубые заняли третье место в Мир РПЛ в 2022 году и в том же сезоне вышли в финал Фонбет Кубка России.
— После того как Бувач подписал новый контракт с «Динамо», было понятно, что придет иностранный тренер. Про Шварца много говорили еще зимой. В 2022 году руководители клуба посчитали, что Сандро удачно поработал с «Динамо».
— Вам нравилась игра команды при Шварце?
— Моментами было неплохо, но тогда же «Сочи» одержал крупную победу над «Динамо» в последнем туре и стал серебряным призером РПЛ. Что-то получалось у бело-голубых, а что-то — нет.
Весной 2022 года у «Динамо» начались проблемы. Давать прогнозы по поводу игры бело-голубых очень тяжело, — сказал экс-игрок «Динамо».