Титов за возвращение Дзюбы в «Спартак»: «Надо уметь прощать. Была бы красивая история»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов высказался за возвращение форварда Артема Дзюбы в красно-белый клуб.

Источник: Спортс‘’

"К Артему очень многие относятся с уважением, в том числе и я. Наверное, и в 38 вернуться можно, вопрос — будешь ли играть?

У «Спартака» действительно есть проблемы в атаке. По мне, Угальде не центрфорвард, а скорее «ложная девятка». Ливай — нападающий. Даже за 20 минут в финале [Кубка] он показал, что умеет играть — просто у него нет доверия, как бы печально это ни звучало.

Для меня очевидно, что будут искать иностранного нападающего. А так, конечно, была бы красивая история для Артема — вернуться в родной клуб через 10 лет.

Тут возникает еще один вопрос: примут ли болельщики? Переход из «Спартака» в «Зенит» не прощается. Как и в обратном направлении. Мое мнение: надо уметь прощать. Все мы люди, все ошибаемся. Не могу сказать, что Дзюба ошибся — он много назабивал и выиграл за «Зенит». Я принимаю все.

А как будет — пусть решают тренерский штаб и спортивный директор. Надеюсь, они примут правильное решение", — сказал Титов.