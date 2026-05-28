Тедеев о словах владельца «Акрона» про Дзюбу: «Как можно говорить, что Артем — это про примитивный футбол? Звучит как оскорбление тренерского штаба»

Владелец «Акрона», в частности, заявил: «Хотим уйти от футбола, который был слишком сосредоточен на фигуре одного форварда. Хотим найти нового тренера, который поставит “Акрону” более целостный, разнообразный и комбинационный футбол. Хотим перестроить нашу игру, показывать быстрый, современный, атакующий футбол, больше играть через пас, комбинировать и играть от себя».
— Удивлены этими словами?
— Максимально. Это звучит как некое оскорбление тренерского штаба. Как можно говорить, что Дзюба — это про примитивный футбол? Артем сохраняет все мячи у чужой штрафной, отдает любые передачи и повышает уровень игроков вокруг себя.
Павлу Анатольевичу, наверное, в этой ситуации стоит пересмотреть голы «Акрона». Не надо слушать чудо-экспертов, которые сидят на диване и видят отдельно взятые эпизоды, а не игру целиком. Знаю, Морозов был восхищен футболом, который мы показывали. Как он мог такое сказать?! Я не верю.
Дай Господь, чтобы в будущем «Акрон» обрел форварда, который будет способен хотя бы на 20 процентов делать то, что умеет Дзюба. Тогда у команды появится хороший нападающий, — сказал Тедеев.