Тедеев о Дзюбе: «Он был готов играть с травмой — великий поступок профессионала. Артем больше всех сделал, чтобы “Акрон” 3-й сезон подряд играл в РПЛ»

— Как к вашему увольнению отнесся Дзюба?
— С непониманием. И прямо высказал мнение — чтобы я сохранил должность. Но я обнял Артема и сказал, что об этом даже речи быть не может: «Решение уже объявлено. Нужно уважать себя. А тебе не нужен старший друг, который себя не уважает». Безмерно Артему благодарен. И хотел бы отдельно отдать ему должное.
— За что?
— Артем с травмой прилетел после реабилитации из Москвы, чтобы попробовать сыграть с «Крыльями Советов». А потом пришлось выходить с «Ротором». Великий поступок профессионала. Мало кто способен на такое действие. Дзюба — человек-легенда, у которого есть все в этой жизни. Артем больше всех сделал для того, чтобы «Акрон» третий сезон подряд играл в РПЛ, — сказал Тедеев.
Тольяттинский клуб сохранил прописку в чемпионате России на следующий сезон, обойдя «Ротор» по сумме переходных матчей (2:0, 0:1).