Футбол. Товарищеские матчи
21:00
Египет
:
Россия
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.25
П2
3.16
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.36
П2
3.25
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2

Тедеев о Дзюбе: «Он был готов играть с травмой — великий поступок профессионала. Артем больше всех сделал, чтобы “Акрон” 3-й сезон подряд играл в РПЛ»

Бывший главный тренер «Акрона» Заур Тедеев рассказал, что экс-форвард клуба Артем Дзюба был готов сыграть с «Крыльями Советов» в 30-м туре Мир РПЛ (1:4), несмотря на травму.

— Как к вашему увольнению отнесся Дзюба?

— С непониманием. И прямо высказал мнение — чтобы я сохранил должность. Но я обнял Артема и сказал, что об этом даже речи быть не может: «Решение уже объявлено. Нужно уважать себя. А тебе не нужен старший друг, который себя не уважает». Безмерно Артему благодарен. И хотел бы отдельно отдать ему должное.

— За что?

— Артем с травмой прилетел после реабилитации из Москвы, чтобы попробовать сыграть с «Крыльями Советов». А потом пришлось выходить с «Ротором». Великий поступок профессионала. Мало кто способен на такое действие. Дзюба — человек-легенда, у которого есть все в этой жизни. Артем больше всех сделал для того, чтобы «Акрон» третий сезон подряд играл в РПЛ, — сказал Тедеев.

Тольяттинский клуб сохранил прописку в чемпионате России на следующий сезон, обойдя «Ротор» по сумме переходных матчей (2:0, 0:1).