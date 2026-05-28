«Роналду будет сложно тренером — он очень быстро начинает злиться! Он всегда стремится к вершинам и хочет большего — я вижу в нем хорошего директора». Джемба-Джемба о Криштиану

Бывший партнер Криштиану Роналду по «Манчестер Юнайтед» Эрик Джемба-Джемба считает, что в будущем форварду стоит стать руководителем, а не тренером.

Источник: Спортс‘’

"Думаю, должность директора подошла бы ему гораздо лучше. Я не вижу Криштиану в роли тренера, потому что Криштиану — человек, который всегда стремится к вершинам.

Я не удивлен, что он играет в 41 год, потому что знал его, когда ему было 17. Я был с ним, мы гуляли вместе после тренировок, ходили вместе обедать, смотрели телевизор, иногда у меня дома, иногда у него. Его мама была там, я видел его отца, когда он приезжал из Португалии в Манчестер, чтобы навестить его. Криштиану всегда хотел больше, больше и больше.

Быть тренером ему будет сложно — он очень-очень быстро начинает злиться! Я вижу в нем хорошего директора", — сказал Джемба-Джемба.