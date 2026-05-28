Антонио Кассано: «Я лучше Ривалдо по мастерству и гениальности, хотя у него волшебная левая. Кака, Батистута, Дембеле — то же самое. Ямаль очень силен, но я себе слишком нравлюсь»

"Я выбираю себя при сравнении с Ривалдо — по мастерству и гениальности [я был лучше], хотя у него была волшебная левая.
Кака? Техника и гениальность — в обоих случаях я лучше. У него был взрывной рывок, но дриблинг и последний пас у меня были лучше. То же самое в случае с Батистутой и Дембеле.
Ямаль? Он очень сильный, играет на другой позиции, но я себе слишком сильно нравился: со всеми своими безумствами я играл в невероятно сильных командах, не тренируясь толком, постоянно с лишним весом…" — сказал экс-форвард сборной Италии в шоу Viva el Futbol.
Кассано считает себя лучше Баджо, Тотти и Дель Пьеро: «Робби мало чего добился в больших клубах, в отличие от меня, а в Алессандро было меньше гениальности, хотя он стабильнее».