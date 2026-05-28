Карпин о 0:1 от Египта: «Все проблемы были от поля — привыкали к нему, привыкали к мячу. Первые 15 минут не впечатлили, потом была равная игра»

— Все проблемы были от поля. Привыкали к нему, привыкали к мячу. Это приводило к потерям. Первые 15 минут не впечатлили, потом была равная игра. И прессинг получался, и в атаке что‑то начало получаться.
— Вы эмоционально реагировали на бровке.
— Это больше про судью. Сейчас нет смысла про него говорить.
— Что не получилось?
— После 60‑й минуты чуть подсели, прессинг не получался. И в атаке хотелось бы создавать больше. Не всегда правильно располагались, чтобы вскрывать эту оборону.
— Кем остались довольны?
— Это я футболистам скажу, — сказал Карпин.
У сборной России 1 удар в створ ворот Египта за матч, у соперника — 4 точных попытки.