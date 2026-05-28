Радулов о ЧМ по футболу: «Буду болеть за испанцев. Ну или за Аргентину. Хочу такой финал»

— Какие эмоции после победы в Кубке Гагарина?
— Эмоции еще не улеглись. Мы еще отмечаем. Только теперь поспокойнее: дома с друзьями и близкими.
— Сможет ли «Локомотив» взять третью чашу подряд? По слухам, вашу команду возглавит Дмитрий Квартальнов.
— Слухи такие? Я не слышал. Вот когда об этом сообщат, тогда будем разговаривать. А сейчас — дайте насладимся второй победой.
— Как вы будете отдыхать?
— Поедем с семьей в отпуск. Буду смотреть чемпионат мира по футболу. Думаю о том, чтобы вживую съездить на какой‑то из матчей. Это есть в планах, но пока не понимаю, как это будет.
Сейчас надо полететь в Америку, сделать какие‑то дела. Возможно, на какой‑то матч и попаду.
— Кто ваш фаворит?
— Я буду болеть за испанцев. Ну или за Аргентину. Хочу такой финал, — сказал Радулов.