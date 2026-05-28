Россия не забила в 3 из 4 последних матчей

Команда Валерия Карпина сегодня уступила Египту в BetBoom товарищеском матче — 0:1.
31 марта она сыграла вничью с Мали (0:0), а 15 ноября потерпела поражение от Чили (0:2). Единственная игра с голами — против Никарагуа (3:1) 27 марта.
Следующими соперниками сборной России будут Буркина-Фасо и Тринидад и Тобаго.
