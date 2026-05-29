Джош Кронке: «Арсенал» был спящим гигантом. У нас еще не было такой команды в эпоху соцсетей. Раньше болеть за нас приходилось чуть ли не втайне, было страшно открыто проявлять чувства"

"Я знал, что мы спящие гиганты, которых нужно было каким-то образом разбудить. У нас еще не было такой команды и такого состава в эпоху соцсетей.
Соцсети развивались вместе с Twitter и всем, что его окружает. Мгновенная информация, эпоха насмешек — я в курсе всего этого. На прошлой неделе мне исполнилось 46 лет. Я вырос в этой среде и видел все сам со своего ракурса.
Именно поэтому я так горжусь тем, что вижу сейчас. Было время, когда болеть за «Арсенал» приходилось чуть ли не втайне. Ты оставался болельщиком, но все так на тебя наседали, что порой было страшно открыто проявлять свои чувства. А теперь ты едешь и видишь этот выплеск эмоций. Парень в велотакси едет в футболке «Арсенала». Сейчас весь Лондон в атрибутике «Арсенала» — и это наполняет меня невероятной гордостью.
Были моменты, когда нашу культуру проверяли на прочность. У Микеля есть разные метафоры о тех, кто в лодке, а кто за бортом. Иногда попадались люди, которые не просто были не в одной лодке с нами, а находились под водой с веревкой и тянули нас назад. Нам нужно было понять, кто эти люди, и по пути перерезать эти веревки. Поэтому метафора с лодкой, возможно, остается актуальной и по сей день: все находятся в одной лодке и гребут в одном направлении", — сказал Кронке.