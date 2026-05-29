«Барса» готова платить Бернарду 90 тысяч евро в неделю — значительно меньше, чем «Ман Сити». Это не отпугивает игрока (The Times)

Ранее сообщалось, что каталонский клуб работает над подписанием португальского полузащитника на правах свободного агента. Контракт игрока с «Манчестер Сити» истекает в конце июня.
Как сообщает The Times, Силва также получил предложения от «Атлетико» и «Бенфики», но предпочел бы перейти в «блауграну». Он хочет завершить карьеру в клубе из Лиссабона, но считает, что может играть на более высоком уровне в ближайшие пару лет.
Утверждается, что «Барселона» готова предложить португальцу зарплату в размере около 80 тысяч фунтов (90 тысячи евро) в неделю — это значительно меньше, чем он зарабатывал в «Ман Сити». Это не отпугивает футболиста, он знает, что на данном этапе карьеры не будет играть в каждом матче.
В минувшем сезоне АПЛ Бернарду провел 38 матчей, забил 2 гола и отдал 4 результативных паса.