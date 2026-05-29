Пеп растрогался и заплакал во время просмотра видео, в котором фанаты «Сити» на улицах Манчестера благодарили его за работу

«Манчестер Сити» выпустил видео, в котором болельщики благодарят покидающего клуб тренера Пепа Гвардиолу.

Испанец проработал с командой десять лет, за которые выиграл 20 трофеев. 22 мая было объявлено о его уходе.

В ролике один из фанатов вместе с маленьким сыном признался, что Пеп изменил его команду: «Спасибо за все, что ты сделал. Мы видели то, чего не видели другие, и это одна из главных вещей, что мы могли бы захотеть. Мы играли с сердцем, страстью, мы будем очень скучать по тебе». После этого ребенок добавил: «Вы были в клубе всю мою жизнь и сделали ее такой прекрасной, спасибо вам».

После одного из высказываний Гвардиола расплакался, а в конце поблагодарил всех за теплые слова: «Конечно, титулы это хорошо, но эмоции, которые мы можем доставить им, а они нам, — вот что имеет значение».