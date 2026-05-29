Кордоба — лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов. Сперцян — 2-й, Батраков — 3-й, Вендел — 4-й, Барко — 5-й, Кисляк — 6-й, Глушенков — 7-й («СЭ»)

Джон Кордоба признан лучшим игроком сезона Мир РПЛ по версии игроков.

Источник: Спортс‘’

«Спорт-Экспресс» провел опрос, в котором приняли участие по 11 футболистов каждого из 16 клубов лиги. Все респонденты называли трех лучших игроков прошедшего сезона по своему мнению: за первое место начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.

Топ-10 по итогам голосования выглядит так:

1. Джон Кордоба («Краснодар») — 229 баллов;

2. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 158;

3. Алексей Батраков («Локомотив») — 86;

4. Вендел («Зенит») — 63,5;

5. Эсекиэль Барко («Спартак») — 58;

6. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 49;

7. Максим Глушенков («Зенит») — 33;

8. Станислав Агкацев («Краснодар») — 31;

9. Мирлинд Даку («Рубин») — 27;

10. Луис Энрике Андре («Зенит») — 23.

