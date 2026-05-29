«Спорт-Экспресс» провел опрос, в котором приняли участие по 11 футболистов каждого из 16 клубов лиги. Все респонденты называли трех лучших игроков прошедшего сезона по своему мнению: за первое место начислялось 3 балла, за второе — 2, за третье — 1.
Топ-10 по итогам голосования выглядит так:
1. Джон Кордоба («Краснодар») — 229 баллов;
2. Эдуард Сперцян («Краснодар») — 158;
3. Алексей Батраков («Локомотив») — 86;
4. Вендел («Зенит») — 63,5;
5. Эсекиэль Барко («Спартак») — 58;
6. Матвей Кисляк (ЦСКА) — 49;
7. Максим Глушенков («Зенит») — 33;
8. Станислав Агкацев («Краснодар») — 31;
9. Мирлинд Даку («Рубин») — 27;
10. Луис Энрике Андре («Зенит») — 23.
Биография Эдуарда Сперцяна: карьера и личная жизнь футболиста
Один из главных талантов РПЛ последних лет уже несколько сезонов подряд находится «на карандаше» европейских клубов. После чемпионства «Краснодара» вероятность ухода лидера клуба только выросла. Биография Эдуарда Сперцяна заслуживает продолжения в виде зарубежной карьеры. Потому что в России главные вершины полузащитник уже покорил.