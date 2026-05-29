Перес о деле Негрейры: «Я пойду до конца. Предоставлю Чеферину досье о крупнейшем коррупционном деле в истории, над которым работал 3 года. “Реалу” повезло, что у него есть я»

Напомним, «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF).
"Я пойду до конца. Тот, кто думает, что я забыл, ошибается. Я пойду до конца.
Я буду на финале Лиги чемпионов, потому что меня пригласил президент УЕФА [Александер Чеферин], и когда закончится избирательная кампания, я собираюсь предоставить ему досье, над которым я работал в течение трех лет, чтобы он смог ознакомиться с крупнейшим делом о коррупции в истории.
«Реалу» повезло, что у него есть я, не сомневайтесь на этот счет", — сказал Перес в эфире TVE.