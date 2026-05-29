Кордоба о 2-м месте «Краснодара»: «Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят. Но если о них говорить, все равно ничего не поменяется»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался об итогах сезона.

Источник: Спортс‘’

«Быки» заняли 2-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 66 очков. Чемпионом России стал «Зенит» с 68 баллами.

— Какое настроение после сезона? «Краснодар» был очень близок ко второму чемпионству, но его не случилось…

— Мы должны быть счастливы, потому что мы проделали качественную работу на протяжении всего чемпионата. Что бы ни говорили вокруг, мы смотрим только на те вещи, которые происходят внутри нашей команды. Поэтому повторюсь: мы должны быть рады! Несколько лет подряд боремся за титул, становимся лучше.

— То есть вы довольны итогами чемпионата?

— Мы заслуживали большего. Знали, что развязка РПЛ получится сложной из-за вещей, которые все видят… Но если о них говорить, то все равно ничего не поменяется.

Все в «Краснодаре» здорово потрудились. Прошлого не вернуть, ничего не изменить. Поэтому нужно радоваться, что мы проделали такую восхитительную работу, — сказал Кордоба.

Кордоба — лучший игрок сезона РПЛ по версии футболистов. Сперцян — 2-й, Батраков — 3-й, Вендел — 4-й, Барко — 5-й, Кисляк — 6-й, Глушенков — 7-й («СЭ»).