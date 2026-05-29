Мартин Киоун: «Если этот “Арсенал” выиграет ЛЧ, то для меня станет командой номер 1 в истории клуба, затмив “Непобедимых”

В этом году лондонцы выиграли АПЛ впервые с 2004 года. Тогда команда Арсена Венгера прошла турнир без поражений (26 побед и 12 ничьих).
В финале Лиги чемпионов-2026 «Арсенал» сыграет с «ПСЖ» 30 мая.
«Если они выиграют Лигу чемпионов, то для меня станут командой номер 1 в истории “Арсенала”, затмив “Непобедимых”. Ведь ранее клуб ни разу не выигрывал этот трофей.
При мне у нас были разочарования в еврокубках. В 1995-м упустили Кубок кубков, в 2000-м — Кубок УЕФА, когда «Галатасарай» победил по пенальти. Поэтому клубу нужно добиться чего-то значимого в Европе.
«Арсенал» еще ни разу не проиграл в Лиге чемпионов в этом сезоне. Они, должно быть, очень гордятся этим. Если выиграют и в финале, то эта победа закрепит их место в истории «Арсенала». Это огромный стимул для игроков.
Когда я сам играл, то заметил вот что. Когда слышишь песню Queen «We Are The Champions», это как-то влияет на тебя. И ты начинаешь верить, что можешь добиться чего угодно«, — сказал Киоун, выступавший за “непобедимых”.