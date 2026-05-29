Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.40
П2
3.31
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Египет
1
:
Россия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2

Мартин Киоун: «Если этот “Арсенал” выиграет ЛЧ, то для меня станет командой номер 1 в истории клуба, затмив “Непобедимых”

Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун считает, что если команда под руководством Мигеля Артеты выиграет Лигу чемпионов, то превзойдет чемпионскую команду «канониров» образца сезона-2003/04.

В этом году лондонцы выиграли АПЛ впервые с 2004 года. Тогда команда Арсена Венгера прошла турнир без поражений (26 побед и 12 ничьих).

В финале Лиги чемпионов-2026 «Арсенал» сыграет с «ПСЖ» 30 мая.

«Если они выиграют Лигу чемпионов, то для меня станут командой номер 1 в истории “Арсенала”, затмив “Непобедимых”. Ведь ранее клуб ни разу не выигрывал этот трофей.

При мне у нас были разочарования в еврокубках. В 1995-м упустили Кубок кубков, в 2000-м — Кубок УЕФА, когда «Галатасарай» победил по пенальти. Поэтому клубу нужно добиться чего-то значимого в Европе.

«Арсенал» еще ни разу не проиграл в Лиге чемпионов в этом сезоне. Они, должно быть, очень гордятся этим. Если выиграют и в финале, то эта победа закрепит их место в истории «Арсенала». Это огромный стимул для игроков.

Когда я сам играл, то заметил вот что. Когда слышишь песню Queen «We Are The Champions», это как-то влияет на тебя. И ты начинаешь верить, что можешь добиться чего угодно«, — сказал Киоун, выступавший за “непобедимых”.