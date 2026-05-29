Футбол. Лига чемпионов
30.05
ПСЖ
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.31
X
3.40
П2
3.31
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Египет
1
:
Россия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
5
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2

Сергеев про 0:1 с Египтом: «Матч был интересным, но не забили свои моменты. Соперник хороший, интересно сыграть с участником ЧМ»

Нападающий сборной России Иван Сергеев высказался о поражении команды в товарищеском матче с Египтом (0:1) в Каире.

— Матч был интересным, но не забили свои моменты. Египет свои реализовал, поэтому выиграл 1:0. Атмосфера хорошая, пришло много болельщиков. Двигаемся дальше — разберем игру. Впереди два домашних матча.

Соперник был хороший. Интересно было сыграть с Египтом — это участник чемпионата мира.

— Ты заменил Воробьева в сборной. Был готов? Или уже строил планы на отпуск?

— Планов никаких не было. Я всегда езжу в отпуск к себе домой в Череповец. Позвонили, сказали, что если у Воробьева подтвердится повреждение, надо приехать подменить. Я сказал: «Хорошо, готов и жду вызова».

Сообщили в итоге, что надо прибыть в Новогорск. Приятно, когда вызывают в сборную. Отпуск отпуском, но футбольный век короткий, — сказал форвард «Динамо».

В июне команда под руководством Валерия Карпина встретится со сборными Буркина‑Фасо (5 июня в Волгограде) и Тринидадом и Тобаго (9 июня в Калининграде).

