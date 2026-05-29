Сергеев про 0:1 с Египтом: «Матч был интересным, но не забили свои моменты. Соперник хороший, интересно сыграть с участником ЧМ»

— Матч был интересным, но не забили свои моменты. Египет свои реализовал, поэтому выиграл 1:0. Атмосфера хорошая, пришло много болельщиков. Двигаемся дальше — разберем игру. Впереди два домашних матча.
Соперник был хороший. Интересно было сыграть с Египтом — это участник чемпионата мира.
— Ты заменил Воробьева в сборной. Был готов? Или уже строил планы на отпуск?
— Планов никаких не было. Я всегда езжу в отпуск к себе домой в Череповец. Позвонили, сказали, что если у Воробьева подтвердится повреждение, надо приехать подменить. Я сказал: «Хорошо, готов и жду вызова».
Сообщили в итоге, что надо прибыть в Новогорск. Приятно, когда вызывают в сборную. Отпуск отпуском, но футбольный век короткий, — сказал форвард «Динамо».
В июне команда под руководством Валерия Карпина встретится со сборными Буркина‑Фасо (5 июня в Волгограде) и Тринидадом и Тобаго (9 июня в Калининграде).